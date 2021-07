Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Benzema lâche une bombe pour Kylian Mbappé !

Publié le 21 juillet 2021 à 16h45 par T.M.

Alors que tout le monde s’interroge concernant l’avenir de Kylian Mbappé, du côté de Karim Benzema et de son entourage, on a lâché quelques indices.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé fait depuis un certain temps désormais l’objectif d’un pressing de la part de Leonardo pour prolonger. Toutefois, en l’état actuel, le Français ne semble pas vouloir parapher de nouveau contrat et l’aurait clairement exprimé à sa direction. De quoi alors faciliter son départ cet été vers le Real Madrid ? Du côté du PSG, la porte est en tout cas fermée comme l’avait bien fait savoir Nasser Al-Khelaïfi. Néanmoins, dans l’esprit de Kylian Mbappé, on serait bien tourné vers un départ d’ici la fin du mercato estival.

Direction le Real Madrid ?