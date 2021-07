Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'est lancé sur un nouveau marché... grâce à Sampaoli !

Publié le 22 juillet 2021 à 6h30 par A.M.

Avec l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM, Pablo Longoria s'est clairement tourné vers l'Amérique du Sud pour renforcer l'effectif marseillais.

Cet été, Pablo Longoria est sur tous les fronts puisqu'il a déjà bouclé l'arrivée de huit renforts à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. Et sous l'impulsion de Jorge Sampaoli, le président de l'OM s'est ainsi tourné vers un nouveau marché et scrutant l'Amérique du Sud.

Longoria explore l'Amérique du Sud

En effet, avant l'arrivée de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria avait essentiellement activé ses réseaux en Italie et en Espagne, mais afin satisfaire le technicien argentin, le président de l'OM explore de nouveaux horizons comme en témoignent les arrivée de Gerson (Flamengo) et de Luan Peres (Santos) deux recrues estampillées Sampaoli. Et ce n'est pas tout puisque les noms de Cristian Pavon (Boca Juniors) ou encore Thiago Almada (Vélez Sarsfield) ont circulé. Preuve que Pablo Longoria fait tout pour satisfaire son entraîneur.