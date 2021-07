Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une opération se met en place pour Dario Benedetto !

Publié le 21 juillet 2021 à 19h10 par T.M.

Depuis quelques heures, Dario Benedetto semble se rapproche d’un départ vers Sao Paulo. Et le club brésilien serait en train de mettre sur pied pour permettre l’arrivée de l’attaquant de l’OM.

Après deux saisons plutôt décevantes avec l’OM, Dario Benedetto est poussé vers la sortie à l’occasion de ce mercato estival. Jorge Sampaoli ne semble pas compter sur son compatriote argentin et Pablo Longoria cherche ainsi à trouver preneur. Plusieurs options ont été ainsi évoqués ces derniers jours comme un échange avec Cristian Pavon de Boca Juniors ou un départ vers les Emirats Arabes Unis. Mais voilà qu’une autre piste est en train de prendre de l’ampleur. En effet, selon les derniers échos, c’est du côté de Sao Paulo, au Brésil, que Benedetto pourrait continuer à évoluer.

Direction Sao Paulo ?