Mercato - PSG : Leonardo s'attaque à un nouveau terrain de chasse !

Publié le 21 juillet 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Connaisseur du marché italien, Leonardo n'hésiterait pas à surveiller la situation de plusieurs joueurs évoluant en Premier League. A en croire la presse britannique, Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard, Paul Pogba (Manchester United) et Moïse Kean (Everton) seraient dans le viseur du PSG.

Ancien directeur sportif du Milan AC, Leonardo connait parfaitement le marché italien et n’a pas hésité, par le passé, à piocher en Serie A pour renforcer le PSG. Cet été, le directeur sportif brésilien est notamment parvenu à arracher Gianluigi Donnarumma au Milan AC, mais aussi Achraf Hakimi à l’Inter. Le responsable continue néanmoins de garder un œil sur les autres grands championnats européens et notamment sur la Premier League afin de dénicher des joueurs susceptibles de rejoindre, un jour, le PSG. Lors de ce mercato estival, le club parisien est parvenu à enrôler Georginio Wijnaldum, qui évoluait la saison dernière à Liverpool. Mais à en croire la presse anglaise, Leonardo continuerait de surveiller la situation de plusieurs joueurs évoluant en Premier League. A la recherche d'un milieu de terrain et d'un attaquant, le responsable aurait ouvert plusieurs dossiers.

Henderson et Pogba pour renforcer le milieu de terrain

A la recherche d’un milieu de terrain, le PSG pourrait bien trouver son bonheur en Angleterre. La priorité du club parisien se nommerait Paul Pogba. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, l’international français pourrait bien retourner en France cet été. Ayant grandi en région parisienne, le joueur ne resterait pas insensible à l’intérêt du PSG. Son agent, Mino Raiola, aurait déjà évoqué le cas Pogba avec Leonardo. Encore faut-il trouver un accord avec Manchester United. Selon les informations du Daily Mail, les dirigeants parisiens espèrent trouver un accord avec les Red Devils autour d’un transfert à hauteur de 50M€. Pour l’heure, le PSG n’aurait pas contacté directement Manchester United selon ESPN , mais rien ne presse dans ce dossier, qui pourrait se décanter à la fin du mercato. En cas d’échec avec Pogba, le club de la capitale pourrait tenter de recruter Jordan Henderson. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Liverpool, l’international anglais ne parvient pas à trouver de terrain d’entente avec ses dirigeants pour signer un nouveau bail. A en croire The Athletic et le Daily Mail, le milieu de terrain pourrait ainsi se diriger vers la sortie et le PSG pourrait bien le récupérer. L’Atlético surveillerait également la situation d’Henderson, âgé de 31 ans.

Lingard et Kean pour renforcer l'attaque