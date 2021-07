Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo est dans une impasse pour son avenir !

Publié le 21 juillet 2021 à 17h30 par T.M.

A un an du terme de son contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo aurait visiblement des envies d’ailleurs. Cela fait maintenant plusieurs mois qu’un possible départ est évoqué pour le Portugais. Mais aujourd’hui, cela serait tout simplement impossible. Explications.

Restera ? Ne restera pas ? Depuis l’élimination de la Juventus en huitième de finale de la Ligue des Champions, l’avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus a pris un sérieux coup de de froid. Arrivé en 2018, le Portugais est toujours sous contrat jusqu’en 2022, mais il pourrait ne pas aller au terme de son contrat. Telle serait en tout cas la volonté du quintuple Ballon d’Or, désireux de rejoindre un autre club pour continuer à gagner des trophées, mais aussi de la Juventus, qui verrait d’un bon oeil un départ de Cristiano Ronaldo afin d’économiser son salaire XXL. Le cas de CR7 fait ainsi énormément parler à l’occasion de ce mercato et en coulisse, Jorge Mendes, agent du joueur de Massimiliano Allegri, se démènerait pour tenter de lui trouver un point de chute. Cela a ainsi ravivé l’idée d’une arrivée au PSG, où les Qataris rêvent depuis 2011 d’une arrivée de Cristiano Ronaldo. Mais visiblement, la saison prochaine, c’est encore et toujours sous le maillot de la Juventus que l’on devrait encore voir l’attaquant lusitanien.

Une volonté de se séparer, mais…

Ce mercredi, pour TMW , Tancredi Palmeri a fait un point sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. Et selon le journaliste transalpin, le départ de l’attaquant de la Juventus serait tout simplement impossible, les deux camps seraient comme enchainés l'un à l'autre comme il l’explique. Alors que le Portugais voudrait partir, que Massimiliano Allegri voudrait se séparer de son joueur et que la Vieille Dame ne compterait même pas prolonger sa star, un départ ne serait clairement pas d’actualité. La raison ? Le salaire XXL de Cristiano Ronaldo, qui émargerait à plus de 30M€ par saison. Qui voudrait offrir de tels émoluments à un joueur dans le contexte actuel ? Tel est le problème qui bloquerait ainsi le départ de CR7, qui ne voudrait également pas y mettre du sien dans l’affaire. En effet, alors que réduire son salaire pourrait permettre à Cristiano Ronaldo de trouver plus facilement un point de chute, il aurait refuser à baisser de 50% ses revenus empêchant alors son retour à Manchester United.

Et le PSG dans tout ça ?

En revanche, le PSG pourrait être l’un des seuls clubs à pouvoir offrir un tel pont d’or à Cristiano Ronaldo. Le fait est que cela est quelque peu bouché au sein du club de la capitale comme l’a expliqué Tancredi Palmeri. Pour voir Cristiano Ronaldo sous le maillot parisien, tout reposerait sur Kylian Mbappé. Un départ du Français ferait alors de la place à CR7, mais actuellement, il n’est clairement pas prévu que le PSG se sépare de Mbappé. Face à cela, tout indique donc que Cristiano Ronaldo va continuer avec la Juventus pour cette saison qui arrive…