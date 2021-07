Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La raison de l’échec de Tuchel avec Hakimi dévoilée !

Publié le 19 juillet 2021 à 13h45 par T.M.

Si Achraf Hakimi a quitté l’Inter Milan pour le PSG, le Marocain aurait pu également rejoindre Chelsea. Mais dans ce dossier, Thomas Tuchel aurait rapidement déchanté…

Afin de résoudre ses problèmes au poste d’arrière droit, le PSG a frappé très fort cet été. Ayant décidé de ne pas conserver Alessandro Florenzi, Leonardo est allé chercher l’un des meilleurs à ce poste : Achraf Hakimi. Le Marocain a ainsi quitté l’Inter Milan, un an seulement après son arrivée en Lombardie, et a paraphé un contrat jusqu’en 2026 avec le PSG. Mais tout aurait pu se passer différemment sous l’impulsion de Thomas Tuchel, qui aurait bien aimé compter sur Hakimi du côté de Chelsea.

Un salaire trop haut !