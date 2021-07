Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce retentissante sur le dossier Benedetto !

Publié le 22 juillet 2021 à 13h10 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de Sao Paulo alors qu’il est poussé vers la sortie par l’OM, Dario Benedetto figure bien sur les tablettes club brésilien comme l’a confirmé son président.

Barré par le statut d’Arkadiusz Milik qui fait figure de titulaire indiscutable depuis son arrivée à l’OM en janvier dernier, Dario Benedetto est actuellement poussé vers la sortie. Le buteur argentin pourrait rapporter un peu de liquidités à Pablo Longoria mais également faire de la place dans la masse salariale, et le club brésilien de Sao Paulo est annoncé comme la piste la plus chaude depuis quelque temps pour Benedetto. D’ailleurs, cette option se confirme sérieusement pour le numéro 9 de l’OM…

« Il y a un intérêt de notre part »