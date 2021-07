Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un dernier détail à régler dans le feuilleton Varane ?

Publié le 22 juillet 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

Sur le départ du côté du Real Madrid, Raphaël Varane serait promis à Manchester United. En effet, le défenseur français aurait déjà accepté l'offre de contrat de Red Devils. Alors qu'il ne voudrait pas créer de tensions avec sa direction, Raphaël Varane attendrait patiemment que les deux clubs se mettent d'accord pour son transfert.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec le Real Madrid, Raphaël Varane aurait déjà discuté avec son club d'une prolongation. Toutefois, le défenseur français ne serait pas parvenu à trouver un accord avec Florentino Pérez car il ne voudrait en aucun cas baisser son salaire de 10% à cause de la crise liée au coronavirus. Dans cette optique, Raphaël Varane serait réticent à rempiler au Real Madrid et penserait même à faire ses valises dès cet été. D'ailleurs, Raphaël Varane serait déjà bien parti pour rejoindre Manchester United lors de ce mercato estival.

Les contacts s'intensifient pour Raphaël Varane...

Alarmé par la situation contractuelle de Raphaël Varane, la direction de Manchester United serait déterminée à le recruter cet été. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les Red Devils s'activeraient en coulisses et auraient déjà très bien avancé ce dossier. Comme l'a indiqué Fabrizio Romano dernièrement, le clan Varane aurait fait savoir à Florentino Pérez qu'il voulait tenter une toute nouvelle expérience à partir de la saison prochaine. Alors qu'il souhaiterait signer à Manchester United, Raphaël Varane compterait respecter son club et attendre qu'il trouve un accord avec les Red Devils , sans faire le forcing ou autre. A en croire Nicolo Schira, l'ancien du RC Lens aurait tout de même déjà répondu à l'offre d'Ole Gunnar Solskjaer. En effet, Raphaël Varane aurait fait savoir au coach mancunien qu'il acceptait sa proposition contractuelle, qui avoisinerait les 12M€ annuels. Et alors qu'il aurait déjà obtenu l'aval du joueur, Ole Gunnar Solskjaer serait plus que confiant sur ce dossier, et estimerait qu'il pourra boucler l'affaire très bientôt. D'autant que selon les dernières indiscrétions d' El Chiringuito , le Real Madrid et Manchester United seraient en passe de trouver un accord.

Raphaël Varane n'attendrait plus qu'un accord Madrid-Manchester