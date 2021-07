Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avenir à Paris ? Paul Pogba a tranché !

Publié le 22 juillet 2021 à 10h15 par A.D.

Pour retenir Kylian Mbappé et le convaincre de parapher un nouveau bail avec le PSG, Leonardo voudrait à tout prix recruter Paul Pogba cet été. De son côté, La Pioche serait emballée par l'idée de rejoindre ses partenaires en Bleu à Paris.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé met le PSG dans une position très inconfortable. En effet, Leonardo pourrait être contraint de vendre son numéro 7 dès cet été s'il ne parvient pas à le prolonger très vite, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. Pour éviter ce terrible scénario et convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouveau contrat, le directeur sportif du PSG souhaiterait se servir de Paul Pogba. Comme l'a indiqué Marca ce jeudi matin, Leonardo serait déterminé à recruter La Pioche cet été pour qu'il persuade son compatriote français de rempiler avec le PSG. Mais qu'en pense Paul Pogba ?

Paul Pogba veut rejoindre ses compatriotes français au PSG