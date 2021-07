Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle doit être la prochaine recrue de Leonardo ?

Publié le 22 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Cet été, le PSG a déjà accueilli 4 renforts, mais Leonardo ne voudrait pas en rester là. Vers qui doit-il alors désormais se tourner ?

Cette année sera-t-elle la bonne pour voir enfin le PSG remporter la Ligue des Champions ? Le club de la capitale se donne en tout cas les moyens de ses ambitions lors de ce mercato estival. Après des échecs en finale et en demi-finale, le PSG veut désormais être sacré et pour cela, Leonardo est en train de construire une véritable. Alors que Mauricio Pochettino avait déjà un effectif pléthorique avec de nombreuses stars à sa disposition, voilà que de nouvelles armes, et pas des moindres, se sont ajoutées. En effet, depuis l’ouverture du marché des transferts, les Parisiens ont frappé très fort avec les arrivées successives de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma.

A qui le tour ?

Avec ce recrutement XXL, le PSG s’impose déjà comme l’un des grands favoris de la prochaine Ligue des Champions. Mais pour asseoir un peu plus ce statut, Leonardo compterait encore amener de nouvelles stars au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Et les pistes évoquées dans les médias sont nombreuses à l’instar de Paul Pogba, Theo Hernandez, Kalidou Koulibaly, Moise Kean ou encore Jordan Henderson pour ne citer qu’eux…



Alors, quelle doit être la prochaine recrue de Leonardo ?