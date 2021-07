Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum fait passer un premier message à Pochettino !

Publié le 22 juillet 2021 à 15h45 par A.C.

Précieux pour Jürgen Klopp à Liverpool, Georginio Wijnaldum veut l’être tout autant pour Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain.

Certaines arrivées pourraient pousser Mauricio Pochettino à mener une petite révolution tactique cette saison. Avec Sergio Ramos ou encore Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain pourrait en effet évoluer avec une défense à trois et deux pistons portés vers l’offensive. Devant Kylian Mbappé et Neymar ne devraient pas bouger, mais Pochettino pourrait décider de les accompagner d’un numéro 10 hybride, comme cela a pu être le cas à Tottenham avec Christian Eriksen.

« J'ai montré dans les clubs par lesquels je suis passé que je suis un joueur qui veut gagner »