Mercato - PSG : Un départ se précise avec le transfert de Donnarumma !

Publié le 22 juillet 2021 à 14h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a récemment bouclé l’arrivée de Gianluigi Donnarumma en plus de la présence de Keylor Navas, le départ à venir de Sergio Rico ne fait plus l’ombre d’un doute.

Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC en juin dernier, Gianluigi Donnarumma (22 ans) a finalement choisi de débarquer libre au PSG cet été. Une véritable opportunité de marché pour Leonardo, d’autant que le gardien italien sort d’un Euro remarquable avec sa sélection nationale et a été élu meilleur joueur du tournoi. Mais en plus de la gestion de la concurrence à venir entre Navas et Donnarumma, le PSG doit également gérer le cas des autres gardiens sous contrat.

Rico plus que jamais vers la sortie