Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Retour de flamme pour Jérémie Boga !

Publié le 22 juillet 2021 à 14h10 par A.C.

Suivi de près par l’Olympique de Marseille, mais également le LOSC, l’OGC Nice ou encore l’Olympique Lyonnais, Jérémie Boga pourrait quitter Sassuolo cet été.

Véritable révélation de ces deux dernières saisons, Jérémie Boga devrait faire le grand saut au cours de ce mercato estival. Sassuolo semble en effet être devenu trop petit pour lui et un grand nombre de club lui font les yeux doux... surtout en France ! Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que l’ailier intéresse l’Olympique de Marseille, mais également l’Olympique Lyonnais, le LOSC et l’OGC Nice. Toutefois, en Italie on assure que l’Atalanta aurait pris la main pour Boga. A en croire les informations de La Provence , il faudrait entre 25 et 30M€ pour l’arracher à Sassuolo, où il est sous contrat jusqu’en 2022.

Napoli veut retenter sa chance avec Boga