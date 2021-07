Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échec cuisant pour ce dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 22 juillet 2021 à 16h15 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, Layvin Kurzawa pourrait poursuivre sa carrière en Italie.

Après Mitchell Bakker, qui a rejoint le Bayer Leverkusen, un autre latéral gauche devrait quitter le Paris Saint-Germain. Il s’agit de Layvin Kurzawa, qui n’a pas vraiment su profiter de la longue absence de Juan Bernat pour se faire une place de titulaire indiscutable dans le dispositif de Mauricio Pochettino. Proche de la Juventus au cours de l’hiver 2020, Kurzawa pourrait toujours rebondir en Italie, puisque cette fois c’est l’Inter qui pourrait l’accueillir. Son nom aurait en effet été évoqué lors des négociations entre le PSG et le club milanais, autour du transfert d’Achraf Hakimi.

Alex Telles a supplanté Kurzawa