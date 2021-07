Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aura sa chance pour ce joueur de Barcelone !

Publié le 22 juillet 2021 à 20h15 par A.C.

A la recherche de nouveaux renforts pour le Paris Saint-Germain, Leonardo multiplie les pistes à l’étranger.

Si Georginio Wijnaldum est un ajout non-négligeable, qui plus est sans indemnité de transfert, Leonardo souhaite recruter un autre gros nom au milieu de terrain. Le rêve n’est autre que Paul Pogba, dont le contrat avec Manchester United se termine dans moins d’un an et qui ne semble pas du tout vouloir prolonger. Mais le Français n’est pas seul, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que le directeur sportif du PSG a été alerté par la situation de Miralem Pjanic, qui souhaite absolument quitter le FC Barcelone un an après l’avoir rejoint. L’ancien de l’Olympique Lyonnais ne semble toutefois pas prioriser un retour en Ligue 1 pour le moment...

