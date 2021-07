Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand changement préparé par Pochettino ?

Publié le 22 juillet 2021 à 6h45 par A.M.

Le recrutement du PSG pourrait laisser penser que Mauricio Pochettino va opérer un changement tactique cette saison.

Tout juste arrivé au PSG, Sergio Ramos s'est rapidement prononcé sur la concurrence, évoquant notamment la possibilité d'un changement de système : « Personne n’est indiscutable. Si c’est à moi d’aller sur le banc, je devrais travailler plus pour convaincre l’entraîneur. C’est bien de faire tourner l’équipe pour maintenir une bonne fraîcheur. Marquinhos et Kimpembe sont de bons défenseurs en France, au Brésil et au PSG. Le système viendra de l’entraîneur. On ne peut pas toujours jouer de la même manière. Je suis prêt à m’adapter. Même si c’est un système qui ne m’est pas habituel, je suis prêt à m’adapter ». Il faut dire que le recrutement estival peut laisser penser que Mauricio Pochettino va tenter un coup tactique.

Vers un changement tactique ?

En effet, l'arrivée d'un défenseur de la trempe de Sergio Ramos pourrait laisser penser que le PSG va passer à une défense à trois axiaux afin de ne pas laisser Marquinhos et Presnel Kimpembe sur le banc. Autre argument pour un passage au 3-5-2, le recrutement d'Achraf Hakimi qui a toujours excellé dans ce rôle de piston droit que ce soit au Borussia Dortmund ou à l'Inter Milan. Enfin, ce changement tactique permettrait également au duo Neymar-Mbappé d'être épargné au maximum des tâches défensives.