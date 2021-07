Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino tient déjà un buteur prometteur !

Publié le 22 juillet 2021 à 6h15 par A.M.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG ne s'est pas encore renforcé dans le secteur offensif. Mais le retour d'Arnaud Kalimuendo pourrait bien être pris en compte par Mauricio Pochettino.

Bien que le PSG ce soit déjà bien renforcé, Mauricio Pochettino attendrait l'arrivée d'un nouvel avant-centre. Et pour cause, le prêt de Moise Kean a pris fin et l'attaquant italien est retourné à Everton. De son côté, Mauro Icardi ne semble pas faire l'unanimité auprès du staff de l'Argentin. Mais le PSG tient peut-être déjà la perle rare dans son effectif avec Arnaud Kalimuendo qui revient d'un prêt prometteur du RC Lens. Saïd Aigoun, ancien coach des équipes jeunes du PSG, estime en tout cas que le jeune attaquant aura son mot à dire

Kalimuendo la bonne surprise ?