Mercato - PSG : Pochettino a piqué une énorme recrue au FC Barcelone !

Publié le 22 juillet 2021 à 16h30 par G.d.S.S.

Fraichement arrivé dans la capitale française alors qu’il avait bouclé son arrivée libre au PSG le 10 juin dernier, Georginio Wijnaldum s’est confié sur son choix de rejoindre le projet QSI. Et l’ancien milieu de terrain de Liverpool a notamment mis l’accent sur le rôle décisif de Mauricio Pochettino alors qu’il était initialement parti pour signer à Barcelone…

C’est un fait, le PSG ne manque pas d’ambitions depuis le début du mercato estival et a réussi à boucler les arrivées d’Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma mais également celle de Georginio Wijnaldum, qui avait été le premier renfort officialisé, le 10 juin dernier. Le terme d’un long feuilleton pour le milieu de terrain néerlandais de 30 ans, arrivé en fin de contrat avec Liverpool en juin dernier et qui semblait initialement bien parti pour s’engager avec… le FC Barcelone ! Mais dans un entretien accordé au site officiel du PSG, Wijnaldum est revenu sur les coulisses de son choix de carrière.

« Pochettino m’avait déjà approche à l’époque de Tottenham »

Et l’international néerlandais assure que Mauricio Pochettino a joué un rôle décisif dans ce revirement de situation et son arrivée au PSG : « J'étais en fin de contrat, et plusieurs clubs m'ont contacté. Quand Paris est venu à ma rencontre, tout s'est très bien passé, et j'ai eu rapidement envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino m'avait déjà approché à l'époque, pour me faire signer à Tottenham, j'avais donc déjà beaucoup échangé avec lui. Tout le club m'a fait sentir qu'il me voulait vraiment, ça a beaucoup joué dans ma décision », indique Wijnaldum, qui précise donc que Mauricio Pochettino envisageait depuis longtemps de travailler à ses côtés. Le PSG doit donc une fière chandelle à son entraîneur argentin, qui a vraisemblablement permis de prendre le dessus sur le FC Barcelone dans ce dossier.

Wijnaldum apprécie le jeu offensif du PSG