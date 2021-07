Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - Strasbourg : Kamara sur le départ ?

Publié le 22 juillet 2021 à 15h57 par Alexis Bernard

A deux ans de la fin de son contrat, Bingourou Kamara n’exclut pas de quitter Strasbourg cet été.

Promis à un très bel avenir lorsqu’il a débuté en professionnel avec Strasbourg, Bingourou Kamara n’a pas encore eu la trajectoire attendue, notamment ces derniers mois. Les recrutements de Mats Selz et d’Eiji Kawashima n’ont pas facilité sa progression et son manque de temps de jeu pourrait précipiter son départ. A deux ans de la fin de son contrat, Bingourou Kamara n’exclut pas de partir, d’autant plus qu’il est courtisé par plusieurs clubs à l’étranger.