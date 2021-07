Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum affiche ses ambitions XXL pour le projet QSI !

Publié le 22 juillet 2021 à 13h45 par A.C.

Arrivé cet été, Georginio Wijnaldum semble déterminé à mener le Paris Saint-Germain vers les sommets.

C’est le premier coup de Leonardo en ce mercato estival. Avant de subtiliser Gianluigi Donnarumma à la Juventus et arracher Achraf Hakimi à l’Inter, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a réussi à boucler l’arrivée de Georginio Wijnaldum. En fin de contrat avec Liverpool, le milieu de terrain était censé rejoindre le FC Barcelone, avant de finalement prendre la direction du PSG. En Espagne on assure que cela aurait simplement été motivé par l’argent, avec notamment un salaire doublé à Paris, mais en Angleterre on explique plutôt que cela ne serait qu’une astuce du Barça pour justifier son échec avec Wijnaldum.

« Je pense que le projet est beau, et nous construisons une équipe pour remplir ces objectifs »