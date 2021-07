Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Icardi... Mbappé pourrait tout chambouler !

Publié le 22 juillet 2021 à 13h15 par A.D.

En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG et la Juventus devraient négocier un échange entre Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi. Ce qui devrait faire les affaires de tous ces joueurs.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Cristiano Ronaldo envisage de quitter la Juventus cet été depuis plusieurs semaines. Dans cette optique, ses représentants ont commencé à préparer le terrain en vue d'un possible départ. Alors qu'il en pince pour Cristiano Ronaldo, Leonardo attend d'être fixé pour Kylian Mbappé, en fin de contrat le 30 juin 2022, avant de se tourner vers le Portugais. Et à en croire Il Corriere dello Sport , le directeur sportif du PSG devrait négocier un échange XXL avec la Juventus si son numéro 7 venait à partir lors de ce mercato estival.

Un jeu de chaises musicales entre Mbappé, Ronaldo et Icardi ?