Mercato - ASSE : La réponse tombe pour le projet de Mathieu Bodmer !

Publié le 19 juillet 2021 à 20h15 par D.M.

Les différents candidats au rachat de l'ASSE avaient jusqu'à lundi pour présenter leur projet. Huit candidats auraient passé cette étape. Ce ne serait pas le cas du projet porté par Mathieu Bodmer.

A la tête de l’ASSE depuis 2004, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont décidé de passer la main. Les deux dirigeants ont officialisé leur décision dans une lettre publiée dans les colonnes du Progrès le 14 avril dernier. Plusieurs offres sont arrivées sur la table des responsables et notamment une provenant d’un fonds d’investissement asiatique selon nos informations exclusives. Le cabinet KPMG aurait été mandaté pour « sélectionner le meilleur investisseur et de veiller à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité ».

Le projet de Bodmer à l'arrêt ?