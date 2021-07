Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Alaba affiche un souhait fort pour l'avenir de Varane !

Publié le 21 juillet 2021 à 17h00 par A.D.

Alors que Raphaël Varane serait promis à un avenir à Manchester United dès cet été, David Alaba a pris position sur ce dossier. Présenté ce mercredi par le Real Madrid, l'international autrichien a confié qu'il voulait voir son nouveau partenaire de défense rester dans le club merengue.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid dès cet été s'il ne trouve pas très vite un accord avec sa direction. Alors qu'il ne parviendrait pas à s'entendre avec Florentino Pérez, le champion du monde français serait désormais réticent à prolonger et envisagerait de plus en plus l'idée d'aller voir ailleurs. Et en cas de départ, Raphaël Varane se verrait bien rejoindre Manchester United. D'ailleurs, l'ancien du RC Lens serait déjà très proche d'un départ chez les Red Devils , puisqu'il aurait accepté l'offre contractuelle d'Ole Gunnar Solskjaer selon Nicolo Schira. Et d'après les dernières indiscrétions d' El Chiringuito, Manchester United et le Real Madrid seraient en passe de trouver un accord pour le transfert de Raphaël Varane.

«Si j'aimerai jouer avec Raphaël Varane ? Oui, j'aimerais bien, bien sûr»