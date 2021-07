Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à s’asseoir sur un transfert cet été ?

Publié le 24 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ et notamment du côté de Sao Paulo, Dario Benedetto pourrait finalement être cédé sous la forme d’un prêt par la direction de l’OM qui n’est pas fermée à l’idée.

Récemment interrogé par Globoesporte , le président de Sao Paulo confirmait publiquement son intérêt pour Dario Benedetto, qui est en instance de départ à l’OM : « Il y a un intérêt de notre part, il existe de bonnes discussions entre Sao Paulo et l'Olympique de Marseille, mais on n'en est pas au stade où il ne manquerait plus que quelques détails à régler » . En clair, les discussions se poursuivent entre l’OM et le club brésilien, et Pablo Longoria aurait déjà fait un choix fort concernant le cas Benedetto.

L’OM prêt à envisager un prêt pour Benedetto

En effet, comme l’a révélé La Provence dans ses colonnes vendredi, l’OM pourrait envisager de laisser filer Dario Benedetto sous la forme d’un prêt avec option d’achat cet été, même si l’hypothèse d’un transfert reste forcément prioritaire pour Longoria, en quête de liquidités pour les finances du club.