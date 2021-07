Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste qui se confirme pour Dario Benedetto !

Publié le 23 juillet 2021 à 7h15 par T.M.

Annoncé en partance pour le Brésil et Sao Paulo, Dario Benedetto pourrait également très bien poursuivre sa carrière du côté de l’Espagne.

Après deux saisons plutôt décevantes sous le maillot de l’OM, Dario Benedetto s’apprête à faire ses valises. Tel serait en tout cas le souhait de Pablo Longoria et de la direction phocéenne. Alors que Jorge Sampaoli ne compte pas sur son compatriote argentin, celui-ci est poussé vers la sortie. Reste alors à trouver preneur. Et ces dernières heures, cela s’anime notamment à propos d’un départ du côté de Sao Paulo. Cela discuterait entre les deux clubs, mais rien ne serait encore fait à l’heure actuelle. De quoi donner la possibilité à d’autres clubs de rafler la mise pour Benedetto ?

L’Espagne plutôt que le Brésil ?

Et à défaut de s’envoler pour le Brésil et retrouver l’Amérique du Sud, Dario Benedetto pourrait finalement rester en Europe. En effet, ces dernières semaines, il a également été question d’un départ vers Elche, dont l’agent du joueur de l’OM est actionnaire. Et aujourd’hui, cette piste serait encore d’actualité. Comme l’a expliqué TMW ce jeudi, Benedetto serait bel et bien dans le viseur d’Elche. A voir maintenant si cela se concrétisera…