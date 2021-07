Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien réalisé un transfert historique !

Publié le 23 juillet 2021 à 6h15 par A.M.

Très actif cet été sur le marché, l'OM a notamment bouclé l'un de ses transferts les plus importants avec l'arrivée de Gerson en provenance de Flamengo.

Depuis l'ouverture du mercato, Pablo Longoria est très actif et a déjà bouclé l'arrivée de huit renforts à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. Et l'été avait commencé très fort avec le transfert de Gerson, plus gros transfert du mercato marseillais, et même l'un des plus important de l'histoire du club phocéen.

Gerson, transfert record

En effet, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, l'OM pourrait dépenser au total 30M€ pour le transfert de Gerson. En effet, le club phocéen va d'abord verser un montant fixe de 20M€ pour acquérir 65% du joueur puis 5M€ supplémentaires dans un an pour obtenir 10% de plus. L'OM versera également 5M€ sous la forme de différents bonus tandis que Flamengo conserver 20% à la revente. Gerson est donc déjà l'un des transferts les plus importants de l'histoire de l'OM avec Dimitri Payet (30M€) et Kevin Strootman (28M€).