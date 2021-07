Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà une occasion en or pour Dario Benedetto !

Publié le 23 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM compte vendre au plus vite Dario Benedetto, le président de Sao Paulo a confirmé son intérêt pour le buteur argentin, qui débarquerait avec un statut très particulier cet été au sein du club brésilien.

Dans un entretien accordé à Globoesporte jeudi, le président de Sao Paulo a apporté une confirmation de taille en indiquant qu’il tentait effectivement de recruter Dario Benedetto en provenance de l’OM cet été : « Il y a un intérêt de notre part, il existe de bonnes discussions entre Sao Paulo et l'Olympique de Marseille, mais on n'en est pas au stade où il ne manquerait plus que quelques détails à régler », a-t-il confié. Un point de chute qui serait idéal pour Benedetto…

Benedetto future star de Sao Paulo ?

En effet, le média argentin El Intransigente a révélé que l’actuel numéro 9 de l’OM se verrait offrir une place de tout premier choix s’il venait à rejoindre Sao Paulo, et il serait considéré comme la tête du gondole du nouveau projet mis en place par la direction brésilienne. Une aubaine pour Benedetto, qui fait figure de remplaçant de luxe à l’OM…