Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offensive en préparation pour Benedetto !

Publié le 24 juillet 2021 à 16h10 par D.M.

Annoncé sur le départ, Dario Benedetto serait sur les tablettes de plusieurs clubs et notamment d'Elche. La formation espagnole devrait d'ailleurs passer à la vitesse supérieure dans ce dossier.

Arrivé en 2019 à Marseille, Dario Benedetto n’est pas certain de poursuivre sa carrière à l’OM. Barré par Arkadiusz Milik, l’attaquant argentin manque de temps de jeu et devrait changer d’air pour se relancer. Le joueur de 31 ans intéresserait plusieurs équipes comme Fenerbahçe, Sao Paulo, mais aussi Elche. Le club espagnol est annoncé depuis plusieurs semaines sur les traces de Benedetto et pourrait bien accélérer dans ce dossier.

Elche va passer à l'action dans le dossier Benedetto