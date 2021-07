Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto prêt à remballer l'un de ses prétendants ?

Publié le 23 juillet 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Annoncé sur le départ alors que la direction de l’OM le pousse vers la sortie, Dario Benedetto figure bien sur les tablettes d’Elche. Mais le buteur argentin ne serait pas forcément attiré par ce point de chute…

Au même titre que Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car, Dario Benedetto fait partie des ventes sur lesquelles la direction de l’OM compte pour cet été afin de renflouer les caisses et alléger la masse salariale. Le buteur argentin est d’ailleurs annoncé de plus en plus proche de Sao Paulo qui a publiquement confirmé son intérêt à son égard, mais Benedetto figure également sur les tablettes d’un autre club.

Elche est bien là, mais…