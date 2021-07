Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Lirola, Longoria réserve une incroyable surprise !

Publié le 23 juillet 2021 à 13h10 par D.M.

Alors que la presse italienne annonce le retour imminent de Pol Lirola à Marseille, l'OM pourrait aussi enregistrer l'arrivée de Daniel Wass, sous contrat avec le FC Valence.

Actif lors de ce mercato estival, Pablo Longoria voudrait continuer à renforcer le groupe de Jorge Sampaoli. Le président de l’OM recherche notamment un joueur capable d’occuper le côté droit de la défense. « Nous sommes courts sur le poste des latéraux droits » a admis Longoria. Et à en croire la presse italienne, le club marseillais serait proche d’enregistrer le retour de Pol Lirola. Comme indiqué par Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano, l’OM devrait transmettre une nouvelle offre à la Fiorentina ce vendredi et pourrait boucler l’opération dans les prochaines heures. Mais malgré le retour imminent de Lirola, Pablo Longoria continuerait d’accélérer dans un autre dossier.

Daniel Wass d'accord avec l'OM ?