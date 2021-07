Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout se complique dans ce dossier chaud de Longoria !

Publié le 22 juillet 2021 à 16h10 par A.C.

Après un prêt plutôt concluant à l’Olympique de Marseille, Pol Lirola est retourné à la Fiorentina et son retour semble se compromettre.

Avec Arkadiusz Milik, il est surement l’un des joueurs de l’Olympique de Marseille le plus performant de la deuxième partie de saison. Toutefois, Pol Lirola n’est plus là, puisque Pablo Longoria a décidé de ne pas lever l’option d’achat de 12M€ fixée dans son prêt. Désormais, la Fiorentina semble demander plus cher et un autre obstacle s’est mis en travers de la route de l’OM, avec l’Atalanta de Gian Piero Gasperini. Plusieurs sources en Italie assurent toutefois qu’il ne serait même plus question d’une vente de Lirola à Florence, avec un changement d’entraineur qui pourrait bien être fatal aux plans de Longoria.

Lirola finalement prêt à rester à la Fiorentina ?