Mercato - OM : Une grosse vente se précise enfin pour Pablo Longoria !

Publié le 22 juillet 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM souhaite boucler plusieurs ventes afin de renflouer les caisses, Pablo Longoria peine encore à trouver preneur pour certains de ses indésirables. Mais le cas Dario Benedetto semble soudainement s’accélérer du côté de Sao Paulo…

Après avoir bouclé pas moins de huit recrues depuis le début du mercato estival avec les signatures de Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cergiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba, l’OM se penche désormais sur les ventes ! Pablo Longoria doit récupérer des liquidités et alléger sa masse salariale, et pour cela, le président du club phocéen a déjà ciblé les éléments sur le départ comme Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car, Nemanja Radonjic ou encore Dario Benedetto. D’ailleurs, l’un de ces trois éléments semble plus que jamais se rapprocher de la sortie à l’OM…

Ça chauffe pour Benedetto à Sao Paulo !

Interrogé ces dernières heures par Globoesporte, le président de Sao Paulo a confirmé son intérêt pour Benedetto, même si un accord n’a pas encore été trouvé avec l’OM : « Il y a un intérêt de notre part, il existe de bonnes discussions entre Sao Paulo et l'Olympique de Marseille, mais on n'en est pas au stade où il ne manquerait plus que quelques détails à régler », a indiqué le dirigeant brésilien, qui affiche donc sa volonté de recruter le numéro 9 argentin de l’OM cet été. Ce dernier, barré par Arkadiusz Milik depuis le mois de janvier dernier, avait pourtant indiqué qu’il souhaitait continuer l’aventure la semaine passée après un match amical contre le Servette Genève : « Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine », indiquait Benedetto. Mais la tendance semble plutôt pencher vers un transfert dans ce dossier.

