Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle option à l'étude pour Benedetto ?

Publié le 24 juillet 2021 à 14h10 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2023, Dario Benedetto devrait quitter Marseille cet été. L'attaquant argentin intéresserait Sao Paulo, mais aussi Fenerbahçe.

« Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine » confiait Dario Benedetto il y a quelques jours après avoir inscrit un doublé face au Servette Genève. Mais l’attaquant argentin ne devrait pas voir son vœu être exaucé. Concurrencé par Arkadiusz Milik, le joueur a de grandes chances de quitter l’OM lors de ce mercato estival et discuterait avec Sao Paulo. Benedetto serait aussi dans le viseur de Boca Juniors et d’Elche. Ce samedi, une nouvelle piste est révélée pour l’attaquant marseillais.

Fenerbahçe aussi intéressé par Benedetto

Selon les informations de Nicolo Schira, Dario Benedetto devrait, sauf énorme retournement de situation, changer d’air lors de ce mercato estival. L’attaquant argentin serait bien surveillé par Sao Paulo, mais aussi par Fenerbahçe à en croire le journaliste italien. A la recherche d’un attaquant, le club turc se serait renseigné sur la situation de Dario Benedetto et pourrait bien accélérer dans ce dossier dans les prochains jours. L’avenir de l’Argentin devrait s’écrire loin de l’OM.