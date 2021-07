Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Un club dégaine 23 M€ pour Jérémie Boga !

Publié le 24 juillet 2021 à 11h13 par Alexis Bernard

Courtisé par l’OL, l’OM, Nice et le LOSC, Jérémie Boga vient de voir un club transmettre une offre de 23 millions d’euros à Sassuolo.

Nouvel épisode dans le dossier Boga. A un an de la fin de son contrat, le Franco-Ivoirien a la ferme intention de quitter son club de Sassuolo. Et la perspective de venir en France le séduit, lui qui est dans le viseur de l’OM, l’OL, Nice et du LOSC. Mais pour l’heure, aucun de ces clubs n’a encore transmis d’offre. Les intentions sont là mais les demandes de Sassuolo découragent pour le moment les velléités françaises.

L’Atalanta aux commandes

Selon nos informations, c’est l’Atalanta qui s’avère être le club le plus actif dans le dossier. Après une première offensive à 19 millions d’euros, l’écurie italienne est revenue à la charge avec une seconde offre de 23 millions d’euros. Pour l’heure, Sassuolo refuse toutes les propositions de l’Atalanta Bergame et maintien son prix : 30 millions d’euros. A ce tarif, aucun club français ne pourra venir s’aligner sur les prétentions du club de Jérémie Boga. A la moitié du mercato, l’Atalanta n’est pas pressée et sait que le temps joue en sa faveur. Sassuolo va forcément revoir son prix d’ici le 31 août. Dans six mois, Jérémie Boga pourra s’engager librement dans le club de son choix. 23 millions d’euros maintenant ou zéro dans un an, le choix est vite vu…