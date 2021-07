Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Bordeaux arrive sur Bayo (Clermont)

Si Clermont a la ferme intention de conserver Mohamed Bayo, les clubs intéressés par l’attaquant de 23 ans sont nombreux. Et Bordeaux en fait désormais partie.

Gérard Lopez a officiellement repris les Girondins de Bordeaux. Et l’ancien patron du LOSC n’a pas attendu pour travailler sur le mercato et l’équipe qu’il souhaite avoir pour la saison prochaine. Aux côtés d’Admar Lopes, les premières manœuvres ont déjà démarré. Et l’une d’elles mène à un attaquant qui a fait sensation en Ligue 2 la saison dernière : Mohamed Bayo.

Bordeaux s’active

Selon nos informations, les Girondins de Bordeaux ont coché le nom de Mohamed Bayo, attaquant du Clermont Foot. Et les premiers mouvements sont même déjà en cours pour envisager une opération estivale. Courtisé par l’ASSE et Anderlecht, notamment, Bayo n’est pas certain de découvrir la Ligue 1 avec Clermont, fraîchement promu. Avec 22 buts et 7 passes décisives, il sort d’une saison fantastique et semble clairement avoir l’étoffe pour briller en Ligue 1.