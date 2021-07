Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - ASSE : Anderlecht débarque sur Bayo (Clermont)

Publié le 9 juillet 2021 à 12h16 par Alexis Bernard

Révélation de la dernière saison de Ligue 2 et courtisé par l'ASSE, Mohamed Bayo voit l’ambitieux club belge d’Anderlecht lui faire les yeux doux…

Avec 22 buts et 7 passes décisives en 38 rencontres, Mohamed Bayo (22 ans) était certain de passer un été mouvementé. Révélation de la dernière saison de Ligue 2, l’attaquant de Clermont a toutefois l’opportunité de découvrir la Ligue 1 dans quelques semaines. La possibilité de rester existe mais les convoitises n’en restent pas moins importantes. Selon nos sources, ces derniers jours, c’est le club belge d’Anderlecht qui se montre le plus actif pour tenter de le récupérer. En Ligue 1, l’ASSE est positionnée mais n’a toujours pas bougé. L’heure est au dégraissage et à la vente du club, avant toute chose…