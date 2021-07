Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux sont au vert pour Paul Pogba !

Publié le 24 juillet 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que Paul Pogba est cité avec grande insistance dans le viseur du PSG, le club de la capitale pourrait ne pas avoir beaucoup de difficultés à convaincre Manchester United.

Malgré la venue de Georginio Wijnaldum, le PSG n’a toujours pas fini son travail visant à renforcer son milieu de terrain et voudrait ainsi recruter Paul Pogba. En fin de contrat le 30 juin 2022, l’international français pourrait quitter Manchester United au cours des prochaines semaines, et ce d’autant plus qu’il ne voudrait pas y renouveler son bail. De plus, il est même annoncé que Leonardo aurait déjà noué des contacts avec Mino Raiola dans l’optique de trouver un terrain d’entente contractuel avec son client.

Manchester United est ouvert à une vente de Paul Pogba !