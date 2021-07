Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Paul Pogba à Paris prend forme !

Publié le 23 juillet 2021 à 20h30 par B.C.

Annoncé comme la nouvelle priorité du PSG, Paul Pogba ne devrait pas prolonger avec Manchester United. Le club de la capitale apparaît alors à ce jour comme la destination la plus probable pour l’international français

C’est un PSG hyperactif qui s’est présenté dans ce mercato estival. Leonardo a déjà bouclé plusieurs gros dossiers en mettant la main sur Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, des premières recrues prestigieuses qui ne devraient pas être les dernières. Alors que le PSG compte déjà un renfort de poids dans l’entrejeu avec l’arrivée libre de l’international néerlandais en provenance de Liverpool, Leonardo compte bien s’attacher les services d’un autre joueur majeur à ce poste en la personne de Paul Pogba. Lié à Manchester United jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore est annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, suite aux déclarations de son agent Mino Raiola dans Tuttosport en décembre dernier : « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato. »

Pogba ne veut pas prolonger

Une situation qui n’a pas échappé au Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs mois, le club de la capitale surveille de près le cas Pogba, et des discussions auraient déjà eu lieu entre l’état-major parisien, représenté par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, et Mino Raiola. Mais cela pourrait prochainement s’accélérer. Pas insensible à l’intérêt du PSG, Paul Pogba aurait repoussé une première offre de prolongation de la part de Manchester United d’après les informations divulguées ce vendredi par Sky Sports . Les négociations stagnent entre les deux parties, et le média britannique estime qu’il est désormais de plus en plus improbable de voir Pogba apposer sa signature sur un nouveau bail. Les Red Devils vont donc devoir prendre une décision décisive cet été, à savoir vendre leur milieu de terrain ou le laisser entrer dans sa dernière année de contrat sans réagir, avec le risque d’un départ libre à l’été 2022.

Une opération à 50M€ ?