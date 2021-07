Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi prêt à prendre tout le monde de court ?

Publié le 23 juillet 2021 à 18h45 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi semble être poussé vers la sortie en ce mercato estival.

L’arrivée de Mauricio Pochettino semblait pouvoir relancer la carrière de Mauro Icardi, mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Avec Leonardo qui se bat pour reprendre Moise Kean et qui négocierait avec la Lazio pour Joaquin Correa, l’ancien capitaine de l’Inter semble même poussé vers la sortie ! Sa destination semble déjà être trouvée puisque de l’autre côté des Alpes, on assure qu’Icardi et sa famille souhaitent revenir en Italie. La Juventus, qui suit le joueur depuis son explosion à la Sampdoria, pourrait notamment l’accueillir.

Icardi n’a aucune intention de quitter le PSG