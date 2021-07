Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 23 juillet 2021 à 13h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG alors que son avenir à la Juventus est encore très incertain, Cristiano Ronaldo envisagerait finalement de rester au sein du club bianconero cet été.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo va-t-il changer d’air avant la fin du mercato estival ? Entre l’avenir très incertain de Kylian Mbappé et les envies de se séparer de Mauro Icardi, le PSG étudierait sérieusement l’option CR7 depuis quelque temps, et l’attaquant portugais semblait également attiré par le projet parisien. Mais ce dossier semble totalement relancé…

Ronaldo parti pour rester à la Juve ?