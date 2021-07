Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Ronaldo… Mbappé est la clé d’une opération légendaire !

Publié le 23 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Annoncé sur le départ du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait enclencher un gros échange entre le PSG et la Juventus dans lequel Mauro Icardi et Cristiano Ronaldo feraient partie intégrante.

Arrivé à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé n’aurait nullement l’intention de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 et l’aurait fait savoir à ses dirigeants avant de partir en vacances dans la foulée de l’Euro avec l’Équipe de France. À présent, le Real Madrid garderait espoir de recruter le champion du monde d’autant plus qu’il se serait montré convaincu lors de ses congés qu’il arborerait la tunique merengue la saison prochaine selon El Chiringuito. En outre, Mbappé serait la clé d’une énorme opération.

Mbappé pourrait enclencher un échange entre le PSG et la Juventus pour Icardi et Ronaldo !