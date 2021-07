Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Ronaldo... Icardi a de la concurrence pour son avenir !

Publié le 22 juillet 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il envisage de quitter la Juventus cet été, Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. En effet, Leonardo est prêt à se jeter sur CR7 en cas de départ de son numéro 7 cet été et songerait même à l'échanger avec Mauro Icardi. Toutefois, cette opération pourrait tomber à l'eau car le numéro 9 du PSG ne serait pas la seule piste de la Juventus pour la succession de Cristiano Ronaldo.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus dès cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, CR7 envisage de quitter la Juventus lors de ce mercato depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, ses représentants ont même commencé à préparer le terrain en vue d'un possible départ. Conscient de la situation de Cristiano Ronaldo, Leonardo pourrait tenter de profiter de l'aubaine. Toutefois, selon nos informations du 20 mai, le directeur sportif du PSG n'a pas l'intention de se tourner vers la star portugaise tant que le cas de Kylian Mbappé, qui est entré dans la dernière année de son contrat, ne sera pas réglé. Une indiscrétion confirmée par la presse italienne.

Un échange Ronaldo-Icardi en cas de transfert de Mbappé ?

A en croire Il Corriere della Sera , le PSG aurait prévu de se jeter sur Cristiano Ronaldo en cas de départ de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, le club de la capitale saurait déjà comment convaincre la Juventus de lui céder son numéro 7. En effet, Leonardo envisagerait un échange XXL entre Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi. Comme l'a indiqué le média transalpin, cette transaction devrait arranger toutes les parties. D'une part, le PSG et la Juventus devraient s'y retrouver sportivement et financièrement. D'autre part, les joueurs exauceraient leur souhait pour leur avenir : Kylian Mbappé irait au Real Madrid, Cristiano Ronaldo se lancerait un tout nouveau défi au PSG et Mauro Icardi deviendrait le buteur de la Juve . Toutefois, le départ de Kylian Mbappé cet été ne garantirait pas un troc colossal entre CR7 et le numéro 9 parisien.

Jesus et Vlahovic également visés pour la succession de Cristiano Ronaldo ?