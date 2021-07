Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jorge Mendes a tenté un énorme coup avec Mauro Icardi !

Publié le 21 juillet 2021 à 22h15 par T.M.

Pas forcément retenu du côté du PSG, Mauro Icardi voit son nom revenir avec insistance du côté de la Juventus. Une opération dont Jorge Mendes pourrait bien être derrière. Explications.

Cela fait maintenant deux ans que Mauro Icardi est au PSG. Initialement prêté par l’Inter Milan, l’Argentin a convaincu Leonardo et la direction parisienne de l’acheter définitivement. L’été dernier, le club de la capitale a ainsi lâché 50M€ pour recruter Icardi, qui n’a malheureusement pas été à la hauteur lors du dernier exercice. Face à cela et cherchant à dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino, le PSG ne devrait pas retenir Icardi cet été, qui garderait d’ailleurs une belle cote du côté de l’Italie et notamment auprès de la Juventus. D’ailleurs, intéressée par le natif de Rosario, la Vieille Dame a pensé à un échange avec Cristiano Ronaldo.

Jorge Mendes aux manettes ?