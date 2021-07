Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Sarabia passe à l'action pour son avenir !

Publié le 21 juillet 2021 à 19h45 par D.M.

Le PSG ne compterait plus sur Pablo Sarabia et voudrait le vendre cet été. Agent du joueur, Samira Samii lui chercherait une porte de sortie et aurait contacté le Besiktas.

Après s’être montré actif dans le sens des arrivées, le PSG va tenter de se séparer de nombreux éléments dans les prochains jours. A en croire L’Equipe, ce n’est pas moins de sept joueurs qui pourraient quitter la capitale. Il s'agit de Sergio Rico, Alphonse Areola, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Ander Herrera, Rafinha et Pablo Sarabia. Leonardo compte d’ailleurs sur la vente de ce dernier pour renflouer les caisses du PSG. Ces derniers jours, un échange entre Joaquin Correa (Lazio) et Pablo Sarabia a été évoqué, mais les discussions n’avanceraient pas.

Sarabia proposé au Besiktas