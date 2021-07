Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann reçoit un message clair de l’Atlético !

Publié le 23 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Dans l’esprit d’Antoine Griezmann, il n’y aurait visiblement que l’Atlético de Madrid. L’attaquant du FC Barcelone a d’ailleurs été prévenu concernant un retour chez les Colchoneros.

A l’occasion de ce mercato estival, Antoine Griezmann est l’un des grands feuilletons. En effet, afin de prolonger Lionel Messi et d’enregistrer ses recrues, le FC Barcelone doit dégraisser et réduire sa masse salariale. Pour cela, un départ de l’international français est souhaité par Joan Laporta. Reste encore à trouver preneur. Alors que Griezmann aurait été proposé un peu partout en Europe, le numéro 7 blaugrana ne penserait qu’à une solution : revenir à l’Atlético de Madrid.

Un accueil houleux pour Griezmann ?