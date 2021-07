Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros dossier à gérer !

Publié le 23 juillet 2021 à 4h45 par T.M.

Du côté du PSG, l’accent va désormais être mis sur les départs. Qui partira ? Le cas d’Arnaud Kalimuendo devrait être au coeur des réflexions.

Après avoir déjà vendu Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen, Leonardo veut encore dégraisser le PSG. D’autres départs sont ainsi attendus dans les jours ou semaines à venir, à commencer notamment par celui de Layvin Kurzawa. Alors que les candidats au départ sont nombreux au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, il y a en revanche une réflexion concernant certains éléments. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le PSG veut notamment prendre son temps avec Eric Junior Dina Ebimbe et un autre talent pourrait aussi occuper les esprits de la direction parisienne : Arnaud Kalimuendo.

Un nouveau départ ou pas ?