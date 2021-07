Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette pépite ciblée par Longoria ne sera pas donnée !

Publié le 23 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt de l’OM pour Adam Karabec. Toutefois, pour s’offrir la pépite du Slavia Prague, Pablo Longoria devra visiblement sortir le chéquier.

Après avoir déjà fait venir 8 nouveaux joueurs à l’OM, Pablo Longoria voudrait encore changer l’effectif de Jorge Sampaoli. Mais qui viendra sur la Canebière ? Le président olympien semble notamment vouloir se renforcer offensivement et dernièrement, ce sont surtout les pistes Thiago Almada et Amine Adli qui revenaient. Mais voilà qu’il faudrait ajouter un nouveau nom : Adam Karabec. A 18 ans, la pépite tchèque du Slavia Prague aurait ainsi tapé dans l’oeil de Longoria et de l’OM.

« Il vaut déjà de l’argent »