Mercato - PSG : Quand Marcelo Bielsa est poussé vers le PSG…

Publié le 23 juillet 2021 à 4h15 par T.M.

Alors que Marcelo Bielsa est en train de connaitre une belle aventure du côté de Leeds, certains aimeraient voir El Loco à un niveau supérieur, pourquoi pas du côté du PSG.

L’hiver dernier, Leonardo a décidé de tout changer au PSG. Thomas Tuchel a été remercié et c’est Mauricio Pochettino qui a pris place sur le banc parisien. Alors que l’Argentin s’apprête à connaitre sa première saison complète avec le club de la capitale, cela était loin d’être gagné il y a quelques semaines. En effet, un départ de Pochettino a énormément fait parler, lui qui venait pourtant d’arriver il y a 6 mois. Finalement, le PSG n’a donc pas eu à chercher à un nouvel entraîneur, un poste où certains aimeraient voir Marcelo Bielsa, actuellement du côté de Leeds.

« Si quelqu’un comme le Barça, le Real Madrid ou le PSG vient taper à la porte… »