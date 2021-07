Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point d'offrir une nouvelle recrue à Sampaoli ?

Publié le 23 juillet 2021 à 12h30 par D.M.

A en croire la presse italienne, l'OM va transmettre une nouvelle offre à la Fiorentina ce vendredi pour Pol Lirola. Sauf énorme retournement de situation, le joueur espagnol devrait faire son retour à Marseille.

Nommé à la présidence de l’OM en février dernier, Pablo Longoria n’a pas chômé cet été. Le président marseillais a bouclé l’arrivée de huit recrues, pour la plupart sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Mattéo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba viendront renforcer le groupe de Jorge Sampaoli. Mais le mercato est encore loin d’être terminé et Pablo Longoria n'a pas fini ses emplettes. Le dirigeant de l’OM souhaiterait s’attacher les services d’un milieu offensif ou d’un attaquant capable d’épauler Arkadiusz Milik, mais surtout mettre la main sur un latéral droit. Et à ce poste, un joueur est clairement identifié. Pablo Longoria discute depuis de nombreuses semaines avec la Fiorentina pour enregistrer le retour de Pol Lirola, prêté la saison dernière à l’OM. « Nous sommes courts sur le poste des latéraux droits. On a parlé et discuté avec lui. Il a laissé une très bonne image, on serait contents de l'avoir dans notre effectif. Il aime le club et la ville » avait déclaré le responsable espagnol. Et ce dossier serait entré dans sa dernière ligne droite.

Le dossier Lirola bouclé ce vendredi ?

A en croire la presse italienne, l’OM pourrait boucler, dans les prochaines heures, ce dossier. Après avoir formulé une première offre de 12M€, le club marseillais aurait bien l’intention de revenir à la charge. Comme indiqué par Gianluca Di Marzio, mais aussi par Fabrizio Romano, Pablo Longoria aurait l’intention de transmettre une nouvelle proposition à la formation italienne ce vendredi avec l’espoir d’enregistrer enfin le retour de Pol Lirola. Le journaliste de Sky Sports indique que le deal pourrait être bouclé pour 13M€. Une bonne nouvelle pour le joueur espagnol, désireux de retourner à Marseille malgré un intérêt persistant de l’Atalanta. « Pol ne pense qu'à une chose, que les clubs s'entendent sur le transfert et qu'il puisse continuer à l'Olympique. Il a d'autres options mais il ne veut entendre parler que de l'OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina » avait confié le père du joueur en mai dernier.

La Fiorentina recherche déjà son remplaçant

De son côté, la Fiorentina ne se fait pas d’illusions. Même si les discussions se poursuivent entre les deux parties, le club italien s’est fait à l’idée de perdre Pol Lirola comme l’indique le journaliste Nicolo Schira. La formation entraînée par Vincenzo Italiano recherche activement un nouveau latéral droit sur le marché et aurait ouvert des discussions avec l’entourage d’un joueur. Selon le journaliste, la Fiorentina aurait ouvert des négociations avec l’agent de Daniel Munoz, jeune joueur colombien qui évolue au KRC Genk. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club belge, il pourrait débarquer en Italie afin de remplacer Pol Lirola, plus proche que jamais de retrouver l’OM.