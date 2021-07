Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les détails de la dernière offre de Longoria pour Lirola...

Publié le 22 juillet 2021 à 19h15 par A.C.

Pablo Longoria pourrait bien voir Pol Lirola lui filer entre les doigts, alors que ce dernier a quitté l’OM à la fin de son prêt.

Le vent commence à tourner. Alors que le retour de Pol Lirola semblait être une simple formalité, Pablo Longoria a vite déchanté. Les prestations de l’Espagnol sous les couleurs de l’Olympique de Marseille n’ont pas échappé aux dirigeants de la Fiorentina, qui réclameraient désormais plus que les 12M€ de l’option d’achat présente dans le prêt. Pire, la presse italienne laisse penser qu’une vente de Lirola ne serait plus du tout au programme à Florence, avec le nouvel entraineur Vincenzo Italiano qui souhaiterait le garder.

11M€, étalés sur plusieurs années